Ook Truiense fruitboeren lijden onder droogte: "Vooral probleem voor jonge bomen"

Sint-Truiden - Het is al maanden veel te droog in ons land. Als deze droogte blijft aanhouden kan dat in een aantal sectoren serieuze problemen opleveren, waarschuwt het KMI. Ook in Sint-Truiden is de droogte een groot probleem. “Vooral jonge bomen lijden eronder”, vertelt Tom Deckers, diensthoofd Teeltonderzoek van het proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden.

De Truiense landbouw heeft enorm te kampen met de droogte. De teelten die momenteel het meest lijden zijn de vroege aardappelen, spinazie en vlas. Daar moet men rekening houden met lagere opbrengsten. Maar ook de fruitteelt ondervindt problemen. "De oude fruitbomen ervaren geen problemen, maar de jonge fruitbomen lijden enorm onder de droogte”, zegt Tom Deckers.

De wortels van deze jonge bomen kunnen niet goed groeien in de droge grond. “De fruitboeren kunnen dit probleem wel tegengaan door irrigatiesystemen te installeren. Dat is natuurlijk een extra kost, maar zo kunnen de jonge bomen toch nog fruit kweken”, aldus Deckers nog.

Regen

Fruitboer Marc Bels uit Sint-Truiden is ook bekend met het probleem. “Ik merk het vooral bij de bomen die ik in april en mei heb geplant”, zegt hij. Marc teelt appels en peren, maar bij beide boomsoorten merkt hij evenveel problemen. De droogte zorgt ook voor een financieel verlies. "De boeren hebben de prijzen van de markt niet in de hand. Voorlopig is er voor de boeren nog geen compensatie op komst”, verklaart Marc.

Het zijn geen makkelijke tijden voor de fruitboeren in België. “Vorig jaar hadden we al problemen door de grote storm en dit jaar kregen we ook al te kampen met hevige vorst”, vertelt Marc. In tegenstelling tot veel Belgen, ziet hij het wel graag regenen. “Ik krijg vaak te horen dat het voor de mensen al genoeg regent, maar als het hier regent gebeurt dat vaak in buien. Voor de boeren is het ideaal als het de hele dag door zachtjes regent. Dat geeft de grond tijd om het water te absorberen. Zo’n 30 tot 40 millimeter per dag zou ideaal zijn”, luidt het.

De droogte brengt ook een extra prijskaartje met zich mee. “Ik heb een extra loonwerker in dienst moeten nemen die om de paar dagen de plantage met water komt besproeien", zegt Marc. “Dat is momenteel de enige oplossing die ik aan mijn fruitbomen kan bieden."