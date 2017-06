Nieuw corruptieonderzoek naar Hillary Clinton

Er is een nieuw onderzoek geopend naar de voormalige presidentskandidate Hillary Clinton. Dat sluit aan bij een onderzoek van de Bengalese overheden wegens financiële verduistering naar Muhammad Yunus, één van de donoren van de controversiële Clinton Foundation en voormalig directeur van de Grameen Bank.

Chuck Grassley, de voorzitter van het comité Justitie van de Amerikaanse Senaat, heeft nu een nieuw onderzoek geopend naar voormalig minister van Buitenlandse Zaken en verliezend presidentskandidate Hillary Clinton. Dit naar aanleiding van financiële verduistering naar Muhammad Yunus.

Poging tot sabotage?

De vriendschap tussen Yunus en de Clintons dateert al van de periode dat Bill Clinton baas van het Witte Huis was. Grassley gaat na of het waar is dat Hillary Clintons ministerie van Buitenlandse Zaken via dreigementen aan het adres van premier Sheik Hasina het Bengalese onderzoek heeft proberen te saboteren. Als die interventie er kwam uit eigenbelang in plaats van landsbelang, Yunus was een gulle donor van de Clinton Foundation, “zou dit onaanvaardbaar zijn”, aldus de Republikeinse senator uit Iowa.

Clinton Foundation onder de loep

De voorbije drie jaar wordt de Clinton Foundation door gerechtsinstanties onder de loep genomen op verdenking dat de Foundation, officieel een “weldadigheidsorganisatie”, een manier was om de campagnekassen en de bankrekeningen van de Clintons te spekken. Een van de initiatieven van de Foundation, CHAI (hulp in de strijd tegen HIV/AIDS), zou zelfs nooit in de praktijk zijn omgezet. Hetzelfde geldt voor verondersteld welzijnswerk in Haïti na de moordende aardbeving daar.