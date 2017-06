Discrimineert deze Limburgse bouwondernemer? “Enkel vakmannen van bij ons die perfect Nederlands spreken”

Beringen - Een reclamedoek in Beringen centrum doet heel wat stof opwaaien. Op het doek van de bouwonderneming AVL staat een niet mis te verstane boodschap: “deze appartementen worden volledig gebouwd door echte vakmannen van bij ons”. “Ik doe dit zowel voor mijn cliënteel, de kwaliteit en sociale fraude en uitbuiting tegen te gaan”, aldus zaakvoerder Johan Poelmans.

Het is simpel: als je bij AVL wilt werken, moet je perfect Nederlands kunnen spreken. “We moeten oppassen voor ons cliënteel. We bouwen meestal eengezinswoningen voor mensen op hun eigen grond, die vinden het niet leuk als ze niet met de mensen die hun huis bouwen kunnen communiceren. Voor ons is het ook nadelig, want ook wij kunnen niet goed communiceren waardoor het moeilijk is om de kwaliteit te leveren die de klanten van ons verwachten”, steekt Poelmans tegen TVL van wal.

“Daarnaast wil ik vooral voorkomen dat er aan sociale dumping wordt gedaan, waarbij buitenlanders aan een zeer laag loon werken.” Eigen volk primeert dus. “Het kan verkeerd overkomen, maar dat is zeker niet zo bedoeld. Het is gewoon een teken dat we niet meedoen aan sociale fraude en uitbuiting van de buitenlandse werkkrachten.”

Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, gaat onderzoeken of er sprake is van discriminatie of racisme. “Unia verneemt dit met bezorgdheid en haar Limburgse contactpunt zal zeker contact opnemen met de directie van AVL Woningbouw om een gesprek aan te gaan en vervolgens te kijken of bepaalde acties van het bedrijf in strijd zijn met de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving in ons land. We voeren onze wettelijke opdrachten immers uit in een sfeer van dialoog en respect”, aldus Lie Verrijssen van Unia.

Poelmans betreurt het onderzoek: “Het is jammer, want ik denk niet dat ik hiermee iemand discrimineer op ras of huidskleur. Ik discrimineer enkel op de marktsituatie die heerst.”