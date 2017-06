Kom morgen naar onze After Work Party in 't Nieuwscafé

Sint-Truiden - Onder de noemer ‘Sint-Truiden: In- en Uitgelicht’ waren journalisten van Het Belang van Limburg en studenten journalistiek van PXL Hogeschool 12 dagen lang gehuisvest in ’t Nieuwscafé in Sint-Truiden om de hoofdstad van Haspengouw helemaal journalistiek uit te pluizen. Vrijdag 9 juni is de laatste dag van onze popup-redactie en daarom willen op een gepaste manier dit project afsluiten.

Alle Truienaars zijn welkom op de After Work Party van 16u tot 19u in ’t Nieuwscafé. Je krijgt er een live concert van Linde Muylaert, studente aan PXL Music. Dj Ilse Liebens zorgt alvast voor de ideale sfeer om je weekend goed in te zetten. Gratis inkom.