KAART. Van deze landen zijn de 40.277 Truienaren afkomstig

Sint-Truiden - Als we enkel naar de oppervlakte van de Limburgse steden en gemeenten kijken, is Sint-Truiden met 106,9 km² de grootste stad van onze provincie. Dat vertaalt zich echter niet in het grootste inwonersaantal. Op dat vlak moet de hoofdstad van Haspengouw Hasselt, Genk en Beringen laten voorgaan. In totaal wonen er 40.277 mensen in Sint-Truiden, waarvan 2.306 inwoners een allochtone achtergrond hebben. Op onderstaande interactieve kaart lijsten we voor u op van welke landen al die Truienaren precies afkomstig zijn.

Bekijk op onderstaande kaart van welke landen de inwoners van Sint-Truiden afkomstig zijn. Het gaat in totaal om 40.277 inwoners. Van 43 vluchtelingen is het land van herkomst niet bekend: