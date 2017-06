Parket onderzoekt poging tot ontvoering van twaalfjarig meisje in Zandhoven

Antwerpen -

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar een mogelijke poging tot ontvoering van een minderjarige in Zandhoven. Een twaalfjarig meisje werd naar eigen zeggen donderdagochtend lastiggevallen onderweg naar school. Een man zou haar schunnige dingen hebben toegeroepen en haar gevraagd hebben om bij hem te komen. Het meisje vluchtte daarop in paniek weg.