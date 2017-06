Tiesj Benoot: “Ik heb drie keer omgekeken, maar Froome kwam niet”

Tiesj Benoot reed woensdag een knappe tijdrit in het Critérium du Dauphine. Hij had vooraf schrik dat hij door Chris Froome, die vlak na hem startte, zou worden bijgebeend, maar dat gebeurde niet. Benoot finishte als 30e, op 1:23 van winnaar Richie Porte, en blikt met vertrouwen uit naar wat nog volgt: zijn debuut in de Tour.

“Ik had me er een beetje op ingesteld dat Froome me voorbij zou snellen”, vertelde Benoot na de proef tegen de klok. “Dan zou ik hem daarna in het vizier houden en dan verloor ik toch niet al te veel tijd.” Maar Froome worstelde met zichzelf op zijn tijdritfiets en reed de Gentenaar niet voorbij. “Waar blijft hij nu”, vroeg Benoot zich een paar keer af. “Ik heb echt drie keer omgekeken of hij niet kwam. Fijn.”

“Ik ben drie weken op hoogtestage geweest in de Sierra Nevada”, legde de renner van Lotto Soudal uit. “Dat heeft me deugd gedaan. Het belangrijkste is dat ik goed uit de Dauphiné kom, de Tour is het hoofddoel. En na de Dauphiné keer ik meteen terug op hoogtestage. Zondagavond stap ik op het vliegtuig richting Spanje en train ik er nog eens tien dagen. Dat is niet abnormaal. Er zijn nog renners die dat doen na de Dauphiné of ze slapen in een hoogtetent, maar ik doe dat niet graag. Dat maakt ongelooflijk veel lawaai en je slaapt in droge lucht. Neen, het is niets voor mij. (lacht) In mijn huis, ik ben aan het bouwen in Gent, ga ik wel een hoogtekamer laten maken. Een klein kamertje van drie op vier en dan steek je die slang door het plafond en heb je niet het idee dat je in een hoogtetent slaapt. Er zijn nog renners die dat thuis hebben: Ben Hermans, Robert Gesink, Sven Nys vroeger ook geloof ik.”

“Op die hoogtestage ga ik niet te gek meer doen”, aldus Benoot. “Ik wil nog een kleine prikkel hebben voor de Tour. In de Sierra train ik graag, heb je goed weer, kon ik me aanpassen aan de warmte, alleen het eten valt er wat tegen in het CAR, Centro de Alto Rendimiento. Ik heb die hoogtestage goed verteerd vorige keer en keer na de Dauphiné terug voor tien dagen. Dat kan geen kwaad. De conditie is al goed, ik ben in orde, maar er mag nog wat bij. De vorige drie weken in de Sierra heb ik rustig getraind, want die hoogte in de Sierra is op zich al een training. Andere jaren trainde ik meer uren, intensiever en nu heb ik verstandig gereden. In de Ronde van België was ik direct goed en nu voel ik me nog altijd goed. Elke renner reageert anders op een hoogtestage. Dat is iets persoonlijk. De vorige jaren trainde ik in Livigno, nu beviel de Sierra me heel goed, dus is het niet onlogisch dat ik nog eens terugkeer.”