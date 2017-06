Eigenaar van ontsnapte pony in Overpelt gezocht

Overpelt - In het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder is vannacht een pony opgevangen die op de Noord-Zuidverbinding in Overpelt bij een ongeval betrokken was.

Bij het opvangcentrum was rond 0.30 uur een oproep binnengekomen van een accident met pony’s. Of ze de dieren konden komen ophalen. “Een terreinwagen was er frontaal op een pony ingereden. Voor dat dier kwam alle hulp te laat. Begrijpelijk want de bestuurder van de Dodge stond niet meteen stil en sleepte het dier nog tientallen meters mee. De andere shetlander hebben we meegenomen en die zit nu te bekomen in onze weide”, zegt Rudi Oyen van het VZOC. De dieren zijn vermoedelijk ontsnapt uit een weide in de buurt van de autoweg. De eigenaar van de pony’s is voorlopig onbekend.