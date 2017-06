Barack Obama 'recycleerde' acht jaar lang dezelfde smoking

Terwijl zijn echtgenote Michelle voor elk banket of bal op zoek moest naar een nieuwe garderobe, hoefde de voormalige president slechts zijn vertrouwde kompaan uit de presidentiële kleerkast te halen. Barack Obama droeg immers acht jaar lang dezelfde smoking. Al had hij voor alle zekerheid wel twee identieke exemplaren in voorraad.

Keer op keer dezelfde outfit dragen zonder dat er ook maar iemand op let. Daarin slaagde Barack Obama tijdens elk staatsdiner van zijn achtjarige ambtstermijn. Dat vertelde zijn echtgenote Michelle tijdens een conferentie van Apple op dinsdag in San Jose. En dat terwijl haar outfit elke keer opnieuw van top tot teen door de hele wereld ontleed werd ....

Links: 2017, rechts: 2011

"Het is best oneerlijk", benadrukte Michelle nog. "Mijn schoenen en juwelen werden voortdurend gefotografeerd, maar niemand maakte ook maar één opmerking over de smoking en de schoenen, die hij acht opeenvolgende jaren na elkaar droeg op elk staatsdiner."

Barack Obama blijkt met andere woorden een grote fan van 'recycleren'. Al moet wel vermeld worden dat de voormalige president twee identieke smokings in zijn kast had hangen, die afwisselend gedragen werden. Volgens Michelle was hij overigens best trots op zijn persoonlijke verwezenlijking. "Hij pochte altijd over de beperkte tijdsduur die hij nodig had om zich voor een officieel evenement klaar te maken", aldus Michelle. "Dan vertelde hij dat hij in slechts tien minuten volledig klaar was, om mij vervolgens doodleuk te vragen hoe lang ik nog nodig had."