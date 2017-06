Diego Costa zet deur open voor Lukaku bij Chelsea: “Conté heeft laten weten ik hier geen toekomst meer heb”

De kans lijkt klein dat Diego Costa volgend seizoen nog voor Chelsea voetbalt. De Spaanse aanvaller heeft van Antonio Conté, coach van de Engelse kampioen, te horen gekregen dat hij niet meer in diens plannen past. Dat vertelde Costa woensdagavond na de oefeninterland in Murcia tegen Colombia (2-2).

“Conte heeft mij een bericht gestuurd en daarin aangegeven dat ik niet voorkom in de plannen die hij met Chelsea heeft. Mijn relatie met hem was dit seizoen niet goed. Het is jammer, maar het is niet anders”, zei Costa, die met twintig doelpunten in 35 competitiewedstrijden een belangrijk aandeel had in de landstitel van Chelsea.

Costa wil terugkeren naar Atlético Madrid, de club waar hij van 2010 tot 2014 voetbalde. De spits zal echter moeten wachten tot het transferverbod van Atlético voorbij is. Dat verbod loopt tot eind januari.

“Vijf maanden niet spelen? Ik weet het niet, dat is ingewikkeld. Er komt een WK voetbal aan, dus daar moet ik ook aan denken. Maar mensen weten dat ik van Atlético houd, en dat ik graag in Madrid woon”, aldus Costa.

De plaats van Costa bij Chelsea wordt mogelijk ingenomen door Romelu Lukaku. De Rode Duivel wil vertrekken bij Everton en zou azen op een terugkeer naar zijn ex-club. De erg hoge transferprijs die op zijn hoofd plakt (naar verluidt 100 miljoen pond) kan wel nog een struikelblok vormen.