Brand vernielt natuursteenbedrijf in Hamont

Hamont-Achel - In de nacht van woensdag op donderdag heeft in Hamont een hevige brand gewoed bij het natuursteenbedrijf Bex in de Nijverheidsstraat. Het vuur ontstond in de bedrijfsruimte maar breidde zich uit naar het naastliggende woongedeelte.

De bedrijfsleider die thuiskwam toen de brand net was begonnen wist zijn gezin tijdig te wekken. Tot diep in de nacht was de brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg in de weer met blussen. Er werd geprobeerd zoveel mogelijk van het woonhuis te vrijwaren. De schade aan het kleine bedrijf is enorm.