Britt Custers uit Heusden-Zolder schreef na de aanslag in Manchester een open brief aan “de terrorist”. Daarin rekent de 16-jarige af met de manier waarop terroristen de voorbije jaren de wereld in de ban houden. Na de aanslagen in Londen en Teheran is de brief actueler dan ooit, en dus mocht Britt hem woensdagavond voorlezen in het één-programma ‘Van Gils & Gasten’.