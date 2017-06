“Sorry, jongens!” Liverpool ziet (met excuses) af van transfer Nederlands international

De Nederlandse international Virgil van Dijk kan zijn droomtransfer naar Liverpool vergeten. De Engelse topclub liet woensdag weten dat de belangstelling voor de 25-jarige centrale verdediger van Southampton is verdwenen. Bovendien bood Liverpool excuses aan voor “de ontstane misverstanden”.

Southampton diende dinsdag bij de Premier League een klacht in tegen Liverpool vanwege het mogelijk illegaal benaderen van Van Dijk door coach Jürgen Klopp. Volgens de reglementen had Liverpool eerst toestemming moeten vragen aan Southampton om te praten met Van Dijk, die nog tot medio 2022 onder contract staat.

Een dag later besloot Liverpool diep door het stof te gaan en volledig af te zien van Van Dijk. De verdediger wilde graag naar Anfield en Liverpool leek bereid om ruim 60 miljoen euro voor hem te betalen, maar die topdeal gaat dus niet meer door. “We respecteren de positie van Southampton in deze zaak”, betoogde Liverpool.

Southampton heeft de laatste maanden meer dan eens duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is Van Dijk te verkopen. Van Dijk, die door een zware enkelblessure dit jaar amper in actie is gekomen, kwam in 2015 voor een bedrag van circa 15 miljoen euro over van Celtic. Een jaar later ondertekende hij bij Southampton al een nieuw contract, tot 2022. Zijn afkoopsom zou momenteel 60 miljoen pond (circa 69 miljoen euro) bedragen. Ook Chelsea en Manchester City hebben onlangs interesse getoond.