Alison Van Uytvanck (WTA-113) heeft woensdag forfait gegeven voor haar achtste finale op het WTA-toernooi in het Kroatische Bol (125.000 euro). De 23-jarige Vlaams-Brabantse had tegen Maria Sakkari (WTA-99) moeten aantreden. Die 21-jarige Griekse heeft nu zonder spelen haar plaats in de kwartfinales beet.