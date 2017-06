Reconstructie van moord op Zonhovenaar (52) leidt tot tegenstrijdige verhalen

Genk / Zonhoven - Twee verdachten hebben woensdag aan de Tongerse onderzoeksrechter en de speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg getoond hoe ze te werk zijn gegaan om Marino Sborzacchi uit Zonhoven op 19 september 2016 om het leven te brengen en nadien zijn lichaam te dumpen. De 52-jarige Sborzacchi werd op zijn bromfiets aangereden op de Genkse Watergrasstraat en in een auto gesleurd. Begin oktober werd zijn lichaam begraven teruggevonden langs de Weg naar Heiwyck in de Mechelse Heide in Maasmechelen. De verdachten hadden tegenstrijdige versies.

Marino Sborzacchi Foto: BELGA

Het was op aanwijzen van drie verdachten dat de dumpplaats ontdekt werd. Ze hadden een kuil gegraven en het lichaam van Sborzacchi erin gelegd. De eerste locatie bij de wedersamenstelling was de Watergrasstraat, waar Sborzacchi van zijn bromfiets werd gereden. De tweede plaats was een steegje aan de oude Sint-Jansschool in Genk. Daar zou Sborzacchi uit de wagen zijn gehaald. Intussen had hij klappen moeten incasseren. In die steeg zou Sborzacchi, die intussen mogelijk al overleden was, later weer zijn opgehaald, waarna de rit naar het natuurgebied de Mechelse Heide ging, waar het lijk begraven werd.

Advocaat Jan Keulen, raadsman van een zus van het slachtoffer, woonde de reconstructie bij. “De verdachten hadden tegenstrijdige versies op een aantal punten, die nog uitgeklaard moeten worden”, zei meester Keulen na afloop. Twee verdachten zitten nog in hechtenis, namelijk de 39-jarige Najib N. uit Genk en de 27-jarige Mehdi R. uit Maasmechelen. De derde verdachte, een 42-jarige man uit Genk, is intussen op vrije voeten. Hij werd woensdag vertegenwoordigd door zijn raadsman. De drie verdachten hebben al een rijkgevuld strafrechtelijk palmares. Het motief zou drugsgerelateerd zijn.