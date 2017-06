Hasselt -

De stad Hasselt en het provinciebestuur wil voorkomen dat motorbendes al Satudarah zich vestigen in de provinciehoofdstad. Burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) heeft concrete aanwijzingen dat die laatste bende een clubhuis wil opstarten in de buurt van de Kanaalkom. Een Satudarah-lid zou zelfs al een huurcontract hebben afgesloten in de buurt. De burgemeester kijkt naar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) voor maatregelen op (inter)nationaal niveau.