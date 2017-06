Twee chefs van inlichtingendiensten weigeren privégesprekken met Trump openbaar te maken

Twee topmannen van de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben woensdag gezegd dat ze in hun huidige functie nooit onder druk zijn gezet door de Amerikaanse machthebbers. Ze werden verhoord over een eventueel ongepast optreden van president Donald Trump in het onderzoek naar veronderstelde Russische inmengingen. De twee topmannen weigerden echter, ondanks herhaaldelijk aandringen, om in te gaan op de inhoud van de gesprekken die ze hadden met president Trump.

Mike Rogers Foto: AFP

“Sinds ik directeur van het nationale veiligheidsagentschap NSA werd, nu drie en een half jaar geleden, heeft men mij, voor zover ik me kan herinneren, nooit opgedragen ook maar iets illegaals, immoreels, onethisch of ongepast te doen, en voor zover ik me herinner, ben ik in dezelfde periode niet onder druk gezet om zulke dingen te doen”, verklaarde Mike Rogers op een hoorzitting in de Senaat.

Dan Coats, Director of National Intelligence, verklaarde ook dat hij “nooit onder druk was gezet om op welke manier dan ook op te treden om inlichtingen politiek te sturen of om in te grijpen in een lopend onderzoek”.

Dan Coats Foto: REUTERS

Zowel Mike Rogers als Dan Coats weigerden echter te antwoorden op vragen van senatoren of ze door president Trump werden gevraagd om tussen te komen in het Rusland-onderzoek. Hun weigering frustreerde tal van senatoren, maar zowel Rogers als Coats verklaarden wel daarop in te gaan in een zitting achter gesloten deuren. Volgens Coats gaat het om vertrouwelijke informatie die hij niet met de burgers wil delen.

Morgen, donderdag, komt de ontslagen FBI-directeur James Comey getuigen in de Senaat. Heel Amerika vraagt zich af of hij onder eed zal verklaren of hij al dan niet onder druk werd gezet door Donald Trump om het onderzoek naar toenmalig veiligheidsadviseur Flynn stop te zetten.