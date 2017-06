Louise Carton enige Belg op Diamond League in Rome

Andre De Grasse en Dafne Schippers krijgen donderdag in Rome tijdens de vierde manche van de Diamond League een nieuwe kans om te bewijzen dat ze stilaan richting WK-vormpeil gaan. Vooral in de 200 meter hebben de twee begin augustus in Londen kans op goud, maar Schippers loopt in Rome de 100 meter. Louise Carton verdedigt op de 5.000 meter de Belgische eer.

Usain Bolt heeft al verschillende keren laten uitschijnen dat hij op het WK alleen op de 100 meter zou uitkomen, en dat maakt van de Canadees De Grasse straks de topfavoriet voor de wereldtitel. Topfavoriet is hij ook in Rome. Niemand van zijn concurrenten kwam dit jaar al in de buurt van de 20.14 die hij in mei liet optekenen. Bij de vrouwen staat er een 100 meter op het menu in Rome, en daar is de favorietenrol voor de Nederlandse Schippers. Enkele wereldtoppers ontbreken en Schippers zou in principe altijd moeten winnen.

In het afstandslopen belooft de aanwezigheid van de sterkste Kenianen vuurwerk. In de 3.000 meter steeple bij de mannen zijn zowel wereldkampioen Ezekiel Kemboi, olympisch kampioen Conseslus Kipruto en het 21-jarig supertalent Jairus Birech van de partij. In het verleden kwamen zij alle drie al in de buurt van het wereldrecord. Op de 5.000 meter bij de vrouwen is het wereldrecord nog meer in gevaar. Zowel de Keniaanse Hellen Obiri als de Ethiopische Genzebe Dibaba liepen dit jaar al supertijden, en komen nu tegen mekaar uit. Louise Carton gaat in die wedstrijd op zoek naar het WK-minimum van 15:22.00.

Daarnaast is het uitkijken naar de Duitser Thomas Röhler, die zich in Doha in mei tot de op één na beste speerwerper aller tijden kroonde. Het polsstokspringen bij de vrouwen belooft een nieuw duel tussen olympisch kampioene Katerina Stefanidi en runner-up Sandi Morris, die op de Memorial Van Damme de magische vijfmetergrens overschreed.