Jaroslav Plasil jaar langer bij Bordeaux

Girondins de Bordeaux heeft het contract van aanvoerder Jaroslav Plasil met een jaar verlengd. Dat meldde de club woensdag op zijn website.

Het contract van Plasil liep dit seizoen af, maar zou automatisch verlengd worden als hij een minimaal aantal wedstrijden speelde. De 35-jarige middenvelder startte 26 keer in de basis, waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf.

Plasil verdedigt sinds 2009 de kleuren van Bordeaux en heeft er inmiddels 245 wedstrijden op de teller staan. Eerder was hij bij jeugdclub Hradec Kralove (1998-2000), AS Monaco (2000-2007) en Osasuna (2007-2009) onderdak. Na de uitschakeling van Tsjechië op het EK in Frankrijk nam hij afscheid van het nationale elftal. Hij verzamelde 103 caps.