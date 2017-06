Vilvoorde - Sandra Bekkari krijgt een kookprogramma op VTM. Ze volgt Sofie Dumont op, die op haar beurt Piet Huysentruyt opvolgde. Die stoelendans bij VTM staat haaks op de standvastigheid van Jeroen Meus op Eén. “Mensen willen geen kooktips, maar een entertainer.”

