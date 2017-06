Procureur hekelt Beringenaar: “Invalide maar wel slaag kunnen uitdelen”

Beringen -

Een Beringenaar (40) kreeg woensdag de wind van voren van de procureur en de rechter in de Hasseltse correctionele rechtbank. De man stond terecht voor agressie tegenover zijn vriendin en een diefstal. Telkens bleef hij maar verwijzen naar zijn invaliditeitsuitkering waardoor hij niet in staat zou zijn om een job te zoeken of een werkstraf te doen. “Werken is geen optie. Ik heb concentratiestoornissen.” “Slaag uitdelen kan dan weer wel ondanks uw invaliditeit,” verwonderde de procureur zich.