Red Panthers klaar voor halve finale World League: “Héél hard gewerkt om hier ter geraken”

Brussel - Red Panthers-aanvoerster Anouk Raes en ploegmate Jill Boon maken allebei deel uit van de 18-koppige selectie van bondscoach Niels Thijssen voor de halve finales van de World League, die tussen 21 juni en 2 juli plaatsvinden in het Stade Fallon van La Rasante in Sint-Lambrechts-Woluwe. Voor de twee Red Panthers kan de competitie niet snel genoeg beginnen.

Sinds het vertrek van voormalig trainer Ageeth Boomgaardt eind maart, hebben de Red Panthers zeven vriendschappelijke wedstrijden afgewerkt met de nieuwe bondscoach Niels Thijssen. Raes en Boon kijken terug op de oefenmatchen: “We wilden eerst en vooral ons publiek verwennen tegen de olympische kampioen Groot-Brittanië.” Dat lukte in de heenmatch, toen de Red Panthers (FIH 14) wonnen met 2-1, maar in de terugwedstrijd gingen ze met 0-3 onderuit. “Maar die twee wedstrijden mag je niet vergelijken met de laatste matchen tegen Italië (FIH 16), waarin we twee keer wonnen met 2-0 en erna 2-2 gelijkspeelden”, gaan de hockeyvrouwen verder.

Anouk Raes Foto: Photo News

De drie confrontaties tegen Italië waren de laatste oefenwedstrijden voor de Belgische hockeyvrouwen. Nu begint het echte werk: “Er heerst gezonde concurrentie binnen de groep. We hebben zin om te spelen en we wachten hier al lang op. We hebben heel hard gewerkt om hier te geraken en zijn ongeduldig om aan de halve finales te beginnen”, aldus de kapitein van de Panthers.

De Red Panthers zijn voor de halve finales van de World League - het kwalificatietoernooi voor het WK vrouwenhockey 2018 in Engeland - onderverdeeld in groep B. Daarin nemen ze het op tegen Australië (FIH 4), Nieuw-Zeeland (FIH 5), Spanje (FIH 10) en Maleisië (FIH 22). De eerste wedstrijd wordt op 22 juni om 20 uur afgewerkt tegen Australië. “Het niveau van de poule ligt zeer hoog. We zullen moeten winnen tegen Maleisië en ons beste hockey bovenhalen tegen Spanje om ons doel te bereiken: de kwalificatie voor het WK 2018 in Engeland”, blikt Raes vooruit.