“Standard onderhandelt met ex-trainer Lyon en Aston Villa”

Volgens de Waalse kranten praat het bestuur van Standard vandaag met de Franse trainer Remi Garde. La Dernière Heure meent zelfs te weten dat de Waalse club al een akkoord heeft met de ex-coach van Lyon en Aston Villa.

Remi Garde is een voormalige Franse topvoetballer die in de jaren negentig de kleuren verdedigde van Lyon, Straatsburg en Arsenal. In die periode werd hij ook zes keer opgeroepen voor de Franse nationale ploeg. Na zijn actieve carrière keerde hij terug naar Lyon waar hij assistent werd van Paul Le Guen (2003-2005) en Gérard Houllier (2005-2007). In 2011 volgde hij er Claude Puel op als hoofdcoach.

Remi Garde bleef er drie seizoenen op de bank zitten en won met Lyon één Franse beker en supercup. In mei 2014 besloot hij om zelf te vertrekken bij Lyon. Na een sabatjaar werd hij in november 2015 trainer bij Aston Villa. Zonder succes, want Garde werd er in maart 2016 al ontslagen. Sindsdien zat hij zonder club.

Garde staat erom bekend dat hij geen schrik heeft om met jonge spelers te werken, iets wat bij de zwalpende Rouches niet onbelangrijk zal zijn. De Rouches zijn al twee maanden op zoek naar een nieuwe coach nadat Aleksandar Jankovic half april werd ontslagen.