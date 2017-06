Koppeltje wil tanken maar ontdekt iets anders dan de brandstofslang aan de pomp

Een Amerikaans koppel zal voortaan voorzichtiger zijn als ze hun auto willen volgooien met benzine. Tijdens een ritje door de Amerikaanse staat Georgia wilden ze even de benen strekken en wat brandstof tanken. Ze grepen echter naast de brandstofslang en hadden bijna een echte in hun handen.

Loren-Stacie Fleenor en haar vriend Matthew deden de griezelige ontdekking toen ze even waren gestopt in een tankstation in de Amerikaanse stad Cedartown. De slang zat verborgen in de houder voor het mondstuk en was niet van plan om zomaar haar schuilplaats te verlaten. Het koppel koos er uiteindelijk voor om aan een andere pomp te tanken, maar Brandon Radke, een zelfverklaarde liefhebber van slangen, besloot het reptiel weg te halen.

“Ik hou van slangen”, verklaarde Radke in de Amerikaanse pers. “Eens je ze achter hun kop vast hebt, kunnen ze eigenlijk niets meer doen.” Volgens de man ging het om een zwarte rattenslang, een soort die niet giftig is, maar toch agressief uit de hoek kan komen en graag bijt.

Radke slaagde erin de slang te vangen met het mondstuk van de brandstofslang, een beetje geduld en heel wat heldenmoed, terwijl Fleenor de reddingsactie filmde. De Amerikaanse vrouw publiceerde de opmerkelijke beelden op Facebook om anderen aan te manen voorzichtig te zijn tijdens het tanken. De videoboodschap werd ondertussen al honderdduizenden keren bekeken en maakte van de slang, die werd vrijgelaten in een nabijgelegen bos, een ster op het internet.