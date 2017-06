“Minstens zeven doden” bij schietpartijen in Iraans parlement en Khomeini-mausoleum

Terreurgroep IS heeft de aanslagen in Teheran opgeëist. Dat meldt het nieuwsagentschap van de terreurgroep Amaq. Gewapende mannen hebben het vuur geopend in het parlement en het Khomeini-mausoleum. Daarbij zijn minstens zeven mensen omgekomen, melden lokale media.

Foto: AP

Beide aanvallen vonden bijna gelijktijdig plaats. Vier aanvallers, één met een handwapen en de anderen met AK-47-machinegeweren, voerden de aanval uit in het centrum van Teheran. Ze zouden zeven mensen gedood hebben, onder wie een bewaker. Verschillende anderen raakten gewond.

“Iedereen was in gechqueerd en bang, ik zag twee mannen in het wilde weg schieten”, zegt een journalist die ter plaatse was.

Een van hen zou zichzelf hebben opgeblazen in het gebouw, maar dat is nog niet bevestigd. Mogelijk worden nog mensen gegijzeld.

Aanval op Khomeini-mausoleum

Zo’n half uur later opende een aanvaller het vuur aan het Khomeini-mausoleum ten zuiden van Teheran. Daarna zou een aanvaller een zelfmoordvest tot ontploffing hebben gebracht. Een arbeider zou daarbij omgekomen zijn. Verschillende andere mensen raakten gewond.

Volgens Fars News was pleegde een vrouw de zelfmoordaanslag. Twee daders zouden zijn gearresteerd.

In het mausoleum, liggen de vorige ayatollah Ruhollah Khomeini en zijn familie begraven, net als enkele belangrijke Iraanse politieke figuren zoals voormalig president Hashemi Rafsanjani. Het complex, dat nog steeds niet helemaal voltooid is nadat de bouw na Khomeini’s dood in 1989 begon, geldt als een belangrijk pelgrimsoord.