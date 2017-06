Wordt Lukaku de duurste speler aller tijden?

Romelu Lukaku staat op het punt de duurste speler aller tijden te worden. Everton gaat akkoord met een transfer, maar houdt vast aan zijn vraagprijs van 100 miljoen pond (114 miljoen euro). Daardoor zou de Rode Duivel de eerste speler in de geschiedenis worden die boven de psychologische barrière van de 100 miljoen in Britse pond uitkomt. Lukaku hoopt dat Chelsea zijn volgende bestemming vormt.

Romelu Lukaku houdt van een tikkeltje spanning. Na België-Tsjechië vertelde hij al dat zijn zaakwaarnemer onderhandelt met een Engelse club die volgend jaar in de Champions League speelt. En ook gisteren bevestigde hij dat het nu vaststaat dat hij Everton zal verlaten. Op de vraag of het om zijn geliefde club Chelsea gaat, hield Lukaku de kaken op elkaar. “Dat zullen jullie wel zien.” Maar via zijn Twitter-account volgde hij plots drie spelers van Chelsea - Gary Cahill, Ngolo Kanté en Lewis Baker. Puur toeval, een stille hint of een geintje van de aanvaller?

Lukaku houdt van Chelsea...

Lukaku heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het liefst van al terugkeert naar Chelsea. Vorig jaar sprong een transfer tussen Everton en Chelsea op het laatste moment af. Een contract lag klaar, maar naar verluidt kwam er een kink in de kabel op het hoogste niveau. Het klikte niet tussen de Brits-Iraanse meerderheidsaandeelhouder van Everton, Farhad Moshiri, en de Russisch-joodse eigenaar van Chelsea, Roman Abramovich.

...Maar nu zit ook United in de dans

Een jaar later is ook Manchester United in de dans gesprongen. Lukaku’s zaakwaarnemer Mino Raiola deed vorig jaar drie van de vier inkomende transfers van United en weet dat hij ook op Lukaku een mooie som kan ontvangen. De vraag is of hij in deze deal voor eigen rekening werkt of aan de wensen van Lukaku voldoet.

“Ik weet waar ik naartoe wil”, zei Lukaku gisteren. “Mijn zaakwaarnemer is in gesprek met een club en ik blijf gewoon geduldig. Ik weet dat er afspraken zijn gemaakt. Ik wacht op een telefoontje.”

Als Everton de som krijgt die het vraagt, breekt Romelu Lukaku als eerste boven de psychologische grens van 100 miljoen pond. En wordt hij niet alleen de duurste Belg, maar meteen de duurste voetballer van de planeet.