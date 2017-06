Wat serveert Opglabbeekse sterrenchef op vluchten van Brussels Airlines?

Opglabbeek - In zijn sterrenrestaurant Slagmolen in Opglabbeek heeft chef-kok Bert Meewis dinsdag de gerechten voorgesteld die hij van juli tot december gaat serveren in de businessclass van Brussels Airlines. Staan onder meer op het menu op 10 kilometer hoogte: gerookte zeeduivel met sinaasappel of salade van kreeft met appel.

Brussels Airlines verwent haar klanten in businessclass al enkele jaren met topgerechten van Belgische sterrenchefs. Na onder meer Peter Goossens (Hof Van Cleve) en Geert Van Hecke (De Karmeliet) mag met Bert Meewis van restaurant Slagmolen in Opglabbeek (twee sterren) nu voor het eerst ook een Limburgse chef-kok gerechten bereiden voor businessklanten van Brussels Airlines. “Ik heb in totaal 36 gerechten samengesteld die van 1 juli tot 31 december zullen geserveerd worden op langeafstandsvluchten van Brussels Airlines naar Afrika, de Verenigde Staten, Canada of Indië”, zegt Bert Meewis.

Droge mond

Staan onder meer op het menu: gerookte zeeduivel met sinaasappel, salade van kreeft met appel, pastrami met salsa van tomaat en burrata, stoofpot van zeetong met prei en navarin van lam met rozemarijn. “Koken op een hoogte van zo’n tien kilometer vergt toch wat aanpassingen”, zegt Meewis. “In de lucht heb je een droge mond en verlies je ongeveer 30 procent van je smaak, waardoor ik de gerechten extra heb gekruid. Ook moeten maaltijden op een vliegtuig opnieuw opgewarmd worden, waardoor je het risico loopt dat ze te droog gaan smaken.”

Bij de menu’s van Bert Meewis worden ook aangepaste bieren geserveerd van brouwerij Cornelissen in Opitter. “Het eerste bier dat we zullen schenken is de Sint-Gummarus Tripel, een van onze populairste bieren”, zegt Jef Cornelissen van de gelijknamige brouwerij.