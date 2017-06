Nederland opgeschrikt door zomerstorm

Nederland beleefde dinsdag de eerste zomerstorm in bijna twee jaar. “Van 15.00 tot 16.00 uur werd in IJmuiden gemiddeld windkracht negen gemeten’‘, meldde Weeronline.

De laatste zomerstorm vond volgens de weersite plaats in juli 2015. “Dat was zelfs de zwaarste julistorm ooit gemeten’‘, aldus Weeronline.

Hoewel de storm van dinsdag minder zwaar was, ging het winderige weer wel gepaard met veel overlast. Zo waaiden op meerdere plaatsen bomen omver door rukwinden.

Vanwege het onstuimige weer met veel regen en harde wind riep de Nederlandse automobilistenbond ANWB automobilisten op niet met een caravan of aanhanger de weg op te gaan. “Dat is vragen om moeilijkheden’‘, zei een woordvoerder, die eraan toevoegde dat ook lege aanhangers van vrachtwagens zomaar van de weg geblazen kunnen worden. Op diverse plaatsen in Nederland gebeurden ongevallen met aanhangwagens.

Het treinverkeer was dinsdagavond ontregeld door de gevolgen van de grote zomerstorm. Zo rijden er tussen Schiphol en Hilversum geen intercity’s omdat er een boom op het spoor is gevallen. Op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden er geen treinen door een defecte bovenleiding. Tussen Den Haag en Rotterdam is het eveneens mis, daar rijden ook minder intercity’s door een defecte bovenleiding.

Weeronline waarschuwt dat het stormachtige weer “opmerkelijk lang’‘ kan aanhouden. Een woordvoerder zei de komende 24 uur onstuimig weer te verwachten aan de westkust.

Hoewel het formeel nog geen zomer is, wordt al wel gesproken over een zomerstorm. “Voor ons meteorologen begint de zomer op 1 juni”, legt de woordvoerder uit.