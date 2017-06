Filip Meert, de Antwerpenaar die in oktober vorig jaar voor twee weken de cel in moest voor het aftrappen van een zijspiegel van een auto, moet sinds dinsdagochtend een enkelband dragen. Slecht nieuws voor de wederhelft van ex-Miss België Alizée Poulicek, die in het ziekenhuis ligt met een driedubbele bekkenbreuk. “Ik dacht eerst dat het een grap was”, zegt Meert aan ATV.