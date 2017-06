VIDEO. Politie “arresteert” Matteo Simoni voor Antwerps winkelcentrum

Op het Kiel in Antwerpen, in de buurt van shopping Den Tir, vonden dinsdagnamiddag opnames plaats van ‘Patser’, de nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah. In bovenstaande scène is te zien hoe de vier hoofdrolspelers, waaronder Matteo Simoni en Nora Gharib, door de politie worden opgepakt.

‘Patser’ gaat over vier Antwerpse boefjes van Marokkaanse afkomst, die een lading Colombiaanse drugs stelen en daardoor een bendeoorlog veroorzaken. Volgens Adil El Arbi wordt de hardcore actiefilm een huwelijk tussen de filmstijlen van Quentin Tarantino en Martin Scorsese. Wanneer de prent juist in de zalen komt, is nog niet bekend.

Buiten Simoni en Gharib doen ook Saïd Boumazoughe (NoMoBS), Nabil Mallat (‘Image’, ‘Cordon’) en Junes Lazaar (‘So You Think You Can Dance’) mee.