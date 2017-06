Manchester United stoot Real Madrid van de troon als rijkste club

Manchester United mag zich de rijkste voetbalclub van Europa noemen. Dat heeft het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes becijferd. Barcelona en Real Madrid, dat de afgelopen vier jaar op de hoogste stek stond, vervolledigen de top drie.

De waarde van Manchester United ligt na het seizoen 2015-2016 volgens Forbes rond de 3,96 miljard dollar (3,27 miljard euro), een stijging van elf procent vergeleken met het jaar voordien. Barcelona (3,64 miljard dollar) en Real Madrid (3,58 miljard dollar) volgen, voor Bayern München (2,71 miljard dollar) en Manchester City (2,08 miljard dollar).

De Premier League, waarvan de ploegen elk seizoen meer dan vierenhalf miljard dollar aan televisiegelden onder elkaar kunnen verdelen, is zonder verrassing de hofleverancier in de ranglijst van rijkste clubs. Naast Manchester United en Manchester City prijken ook nog Arsenal, Chelsea, Liverpool en Tottenham in de top tien.

ManU eindigde de voorbije editie pas op de zesde plaats in de Premier League, maar gaf zijn seizoen kleur met winst van de Europa League. Hierdoor mag het team van Rode Duivel Marouane Fellaini volgend jaar rechtstreeks naar de Champions League.

Top tien

1) Manchester United - 3,27 miljard euro

2) Barcelona - 3,23 miljard euro

3) Real Madrid - 3,18 miljard euro

4) Bayern Munich - 2,40 miljard euro

5) Manchester City - 1,84 miljard euro

6) Arsenal - 1,71 miljard euro

7) Chelsea - 1,64 miljard euro

8) Liverpool - 1,32 miljard euro

9) Juventus - 1,12 miljard euro

10) Tottenham - 940 miljoen euro