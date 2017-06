Raf Simons schrijft geschiedenis tijdens ‘Oscars van de Mode’

Neerpelt -

Raf Simons schrijft geschiedenis. De Neerpeltse ontwerper voor modehuis Calvin Klein werd tijdens de CFDA Fashion Awards in New York – zeg maar: de Oscars van de mode – liefst twee keer bekroond. Hij werd niet alleen uitgeroepen tot beste ontwerper voor vrouwenkleding, maar was tegelijk ook de beste ontwerper voor mannenkleding. Een unieke prestatie, want de enige ontwerper die ooit slaagde in deze dubbelslag was Calvin Klein himself, in 1993.