Sint-Truiden stelt elektrische wagens ter beschikking van inwoners

Sint-Truiden - Sint-Truiden stelt nog dit jaar twee elektrische deelwagens ter beschikking van haar inwoners. Met dit initiatief wil de stad de Truienaren een alternatief bieden voor de eigen auto. Sint-Truiden is immers één van de minst bedeelde steden op het vlak van openbaar vervoer. Dat laat schepen van Leefmilieu, Natuur, Duurzaamheid en Energie Hilde Vautmans (Open Vld) weten.

Sint-Truiden is de eerste Vlaamse stad waarvan de dienstvoertuigen volledig elektrisch rijden. Nu wil ze dat doortrekken naar haar bevolking. Om dit te doen stelt de stad tegen het einde van dit jaar twee elektrische voertuigen ter beschikking van haar bevolking. Het gaat om twee Renault Zoe’s die de Truienaars zullen kunnen reserveren via een online platform.

Volgens Thomas Peeters, voorzitter van Groen Sint-Truiden, is er in de stad geen vraag naar meer openbaar vervoer. De Truienaar verkiest nu eenmaal de auto. "Er zijn heel veel randgemeenten waar je het snelst komt met de auto.", klinkt het. De stad promoot al een tijd het autodelen om het aantal voertuigen in de stad te doen afnemen. "De toekomst ligt bij de autovrije stad. Een auto staat gemiddeld 23u per dag stil en onze markt is nu één grote parkeerplaats", zegt Peeters.

Ook schepen Hilde Vautmans Vautmans (Open Vld) bevestigt het nieuws. "We zijn het nu praktisch aan het regelen. Zo moeten we nog bekijken hoe we de voertuigen gaan verzekeren, maar het project wordt nog dit jaar gerealiseerd", zegt ze.

Klimaatdoelstellingen

Met het project gaat Sint-Truiden een andere richting uit als federaal minister van Duurzame Ontwikkeling Marghem (MR). Zij liet dinsdag weten dat ze naar voorbeeld van de Amerikaanse president Donald Trump de klimaatdoelstellingen van ons land wil versoepelen. Vautmans zegt dat de stad Sint-Truiden haar klimaatdoelstellingen niet zal versoepelen. "Wij als stadbestuur zetten absoluut in op groene energie", luidt het. De stad Sint-Truiden heeft een klimaatactieplan opgesteld en volgt dat ook op.

Thomas Peeters is echter een andere mening toegedaan. "De mondiale bewegingen staan op een heel laag pitje. Het kan niet dat doelstellingen af en toe op de politieke agenda verschijnen, maar als het geld er niet is aan de kant worden geschoven", zegt hij.