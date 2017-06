Moet Tour de France Pyreneeëncol schrappen uit parcours?

Een onweer heeft afgelopen vrijdag lelijk huis gehouden op sommige plaatsen in de Franse Pyreneeën. Door de regenval onstonden er moddenstromen en die hebben enkele wegen zwaar beschadigd. Zo ook de weg op de Col d’Agnes, die een belangrijke rol speelt in de Tour de France.

De dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk moet één van de hoogtepunten worden van de komende Tour. Op 14 juli, de Franse nationale feestdag, krijgt het peloton op amper 100 kilometer drie stevige Pyreneeëncols te verwerken.

Tussen de Col de Latrape en de Mur de Péguère moet ook de Col d’Agnes bedwongen worden. Maar het asfalt op die Col d’Agnes werd over vijf kilometer afgelopen vrijdag zwaar beschadigd door modderstromen. De lokale overheid is nu begonnen aan een race tegen de klok om de weg alsnog tijdig te kunnen herstellen. De kans bestaat dat de helling uit het parcours geschrapt zal moeten worden. In dat geval wordt het peloton allicht door een vallei gestuurd en wordt de rit een pak minder zwaar.