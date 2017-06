Man valt agent aan met hamer aan Notre-Dame

Voor de Notre Dame in Parijs heeft een man twee politieagenten bedreigd met een hamer. Een agent raakte gewond, de dader werd neergeschoten. De politie kwam massaal ter plaatse, het plein werd ontruimd.

Aan de beroemde Notre Dame kathedraal in hartje Parijs heeft een politieman dinsdag het vuur geopend op een man die hem had aangevallen, zo heeft de politie bevestigd. Twee politieagenten werden met een hamer aangevallen. Een agent heeft de aanvaller neergeschoten. De dader werd in de borstholte geraakt en even later afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie zal hem verhoren van zodra zijn gezondheid dit toelaat. De dader heeft een agent verwond aan het hoofd. De verwondingen zouden niet ernstig zijn, aldus Franse media.

Er zijn ook berichten dat er twee explosies zouden zijn geweest en dat er een paniekgolf zou zijn geweest voor de kathedraal. Er zou in de buurt ook een geblindeerde bestelwagen zijn gezien. De autoriteiten hebben een veiligheidszone ingesteld en hebben het publiek opgeroepen uit weg te blijven uit de omgeving, die erg in trek is bij toeristen. De politie gewaagt van een 'aan de gang zijnde interventie'.

Of de dader al dan niet een terroristische achtergrond heeft is nog niet geweten. Het Franse anti-terreurbureau heeft wel een onderzoek geopend na het incident aan de Notre-Dame.

Het is niet de eerste keer dat veiligheidstroepen het mikpunt zijn van een aanslag. Midden april is nog op de Champs Elysées een politieagent doodgeschoten.

Police rush to Paris’s Notre-Dame cathedral following reports man attempted to attack officer with a hammer. pic.twitter.com/VHJdRRMpdG — Josh Caplan (@joshdcaplan) 6 juni 2017

Scene near Notre Dame in Paris amid reports of shooting. pic.twitter.com/tmqTV1xEwm — Breaking News (@BreakingNLive) 6 juni 2017