Het KMI voorspelde het al: er is onstuimig weer met rukwinden tot 100 km/u op komst. De storm trekt momenteel over Nederlands Limburg en zorgt daar voor heel wat schade. Zo waaiden op het Volksplein in Maastricht twee boven bovenop een auto. De brandweer ruimde de ravage op. Ook op de Haafkensborg in Maastricht werd een boom geveld door de wind.

