Hét favoriete merk van de sterren en de modeliefhebbers stopt met showen

Vetements, een van de hipste merken van het moment onder de celebrities, zal voorlopig niet langer modeshows organiseren. Creatief directeur Demna Gvasalia laat in een interview met Vogue weten dat hij het hele proces van shows simpelweg beu is.

Demna Gvasalia heeft bekendgemaakt dat zijn label Vetements niet langer modeshows zal organiseren en dat voor onbepaalde tijd. In 2016 werd hij door Business of Fashion nog uitgeroepen tot meest invloedrijke figuur in de modewereld dus zijn besluit om niet langer shows te willen presenteren, zou wel eens navolging kunnen krijgen.

"Ik ben het beu", zegt hij in een interview met Vogue. "Ik denk dat het in een nieuw hoofdstuk moet overgaan. Modeshows zijn niet het beste instrument. We hebben een show gedaan in een seksclub, eentje in een restaurant en een in een kerk. We schuifden het seizoen op naar voor, we toonden collecties voor mannen en vrouwen samen. Het is repetitief en vermoeiend. We zullen pas weer iets doen als de tijd er rijp voor is en de behoefte groot genoeg. Het zal dan meer weg hebben van een verrassing."

Dat betekent niet dat hij ook een kruis maakt over zijn eigen label. Vetements zal gewoon collecties blijven uitbrengen, al zullen die dus niet meer op de catwalk te zien zijn.