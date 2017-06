De ‘Groenen’ winnen vierkamp in Stevoort

Stevoort

Hasselt - De 50ste Pinksterfeesten in Stevoort haalden een paar honderd strijders naar de arena aan de Steborg. In hun kielzog een veelvoud aan joelende supporters die schreeuwden om de overwinning.

De Pinksterfeesten in Stevoort gaan terug tot laat 1960 toen de straten en verenigingen het tegen elkaar opnamen in volksspelen. Vandaag lijkt het alsof heel Stevoort zich verzamelt en groepeert in teams met elk een kleur: rood, groen, geel en blauw. In een lange optocht zakken ze af van het Solidariteitsplein naar het strijdperk aan de Steborg.

Tijdens de wekenlange voorbereiding hebben ze zich warm gemaakt om als beste uit de strijd te komen. De spelen lijken eenvoudig: elk team bedenkt een spel waarin snelheid, behendigheid en teamwork cruciaal zijn. De 4 teams spelen dus 16 spellen en een jury van twaalf wijzen, komende uit andere deelgemeenten, deelt de punten uit.

Vele spellen hebben al een verre afkomst. Het meest spannende spel heeft natuurlijk in en rond de waterpartij plaats. Daar worden opdrachten zoals ‘Plaveien leggen’ gegeven. Met luid geroep worden ze aangemoedigd om binnen de tijd een ‘straat’ aan te leggen aan de andere kant van het water. Andere opdrachten zoals het kippenspel moeten daar echter niet voor onderdoen.

Als afsluiter en omwille van de jubileumeditie wordt er een ‘Gouden Barbecue’ over enkele dagen gehouden voor iedereen. Als alle punten zijn geteld dan komen de ‘Groenen’ in 2017 als beste team uit de strijd. De bekers van het Feestcomité van Hasselt werden met veel feestgedruis overhandigd aan de trotse winnaars.