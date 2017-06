Nafi Thiam wordt ambassadrice van UNICEF België

Kinderrechtenorganisatie UNICEF België heeft vanochtend olympisch kampioene Nafi Thiam benoemd tot Vrijwillige Ambassadrice van de organisatie. “Ik wil een voorbeeld zijn en hoop mee te kunnen streven naar een wereld waarin onderwijs voor elk kind een prioriteit kan zijn.”

Sinds de Spelen in Rio - waar Thiam verrassend de zevenkamp won - is de 22-jarige Nafi Thiam een wereldvedette geworden. Omdat de BBC haar uitgebreid wou interviewen begon de persconferentie in Antwerpen vanochtend dan ook met een uur vertraging.

“Nafi scheert hoge toppen”

UNICEF-directeur Olivier Marquet legde uit waarom zijn organisatie bij de atlete terechtkwam: “Nafissatou scheert de voorbije dagen letterlijk en figuurlijk hoge toppen.”

“Haar populariteit, jeugdig enthousiasme en sportieve ingesteldheid zullen zeker en vast een belangrijke meerwaarde leveren voor onze dagelijkse inspanningen om het welzijn van de kinderen in de wereld te vebeteren en de naambekendheid van onze organisatie te vergroten.”

Thiam zet in op onderwijs: “Belangrijk voor elk kind”

De komende weken gaan Thiam en de organisatie samenzitten om hun samenwerking verder te concretiseren. UNICEF België wil de komende jaren inzetten op de verbetering van de toegang tot het onderwijs voor ieder kind en - in eigen land- een stem geven aan kwetsbare kinderen zoals vluchtelingenkinderen en kinderen in armoede.

Thiam is zeer vereerd met de benoeming: “Mijn studies zijn voor mij persoonlijk altijd een prioriteit geweest, ongeacht mijn sportieve prestaties. Ik wil hierin een voorbeeld zijn voor alle kinderen/jongeren en hoop door mijn UNICEF-ambassadeurschap mee te kunnen streven naar een wereld waarin onderwijs voor elk kind een prioriteit kan zijn.”

Bekend rijtje van vijf ambassadeurs

Thiam is na Justine Henin nog maar de tweede Belgische sporter die de ambassadeurstitel krijgt. Sinds 1993 worden die toegekend. Momenteel telt UNICEF België vijf Vrijwillige Ambassadeurs: zangeres Axelle Red, zanger Helmut Lotti, ex-Miss België Tatiana Silva, tv-persoonlijkheid Tom Waes en dus Thiam.

Nafissatou Thiam, nouvelle ambassadrice de l’UnicefNafissatou Thiam devient ambassadrice de l’Unicef

La championne olympique en titre de l’heptathlon, Nafissatou Thiam, devient la nouvelle ambassadrice d’Unicef Belgique, annonce mardi le Fonds des Nations unies pour l’enfance.

Après Axelle Red, Tatiana Silva ou encore Helmut Lotti, la Namuroise a accepté de rejoindre le club des célébrités ayant choisi de mettre leur popularité au service de l’Unicef.

L’intérêt du Fonds pour la sportive “s’est imposé comme une évidence”, souligne celui-ci. “Menant de front des études de haut niveau et une carrière sportive déjà couronnée des plus grands succès”, Nafi est “un exemple pour les jeunes générations”. Pour le directeur général, Olivier Marquet, la Rhisnoise peut jouer un rôle important pour les enfants. “Par sa popularité, son enthousiasme et son dynamisme mais surtout parce qu’elle possède deux qualités inhérentes à l’Unicef, celle de placer la barre très haut tout en sachant bien garder les pieds sur terre.”

De plus, au fil du temps, l’Unicef a accordé de plus en plus d’importance au sport dans ses programmes d’urgence et de développement. Réintégration sociale d’enfants soldats, cours d’éducation à la paix, espace amis des enfants pour enfants traumatisés par des situations d’urgence, sont autant de domaines où les activités sportives occupent désormais une place déterminante. “Le sport a en effet des effets bénéfiques sur la santé du corps et de l’esprit”, souligne le Fonds des Nations unies. “Il nous livre aussi des leçons importantes sur le respect, la prise d’initiative et la coopération. Enfin, il favorise l’égalité pour tous et comble les écarts.”

L’athlète, pour qui les études ont toujours constitué une priorité indépendamment de sa carrière, “souhaite être un exemple dans ce domaine pour tous les enfants et les jeunes”. “J’espère que mon rôle d’ambassadrice me permettra de contribuer à la création d’un monde où l’éducation sera une priorité pour chaque enfant”, conclut-elle.