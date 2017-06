Deze single mama kookt 68 gezonde maaltijden in vier uur

De 33-jarige Nikola Green is een single mama van een tweeling en dan kan het al eens een sleur worden om elke dag opnieuw te kiezen wat de pot schaft en te koken. Ze besloot zich daarom op 'meal prepping' te gooien waarbij maaltijden worden voorbereid en in bakjes worden ingevroren om zo de week door te komen. Stukken handiger en tijdbesparend, en bovendien verloor ze zo ook al ettelijke kilo's.

Haar record staat momenteel op 68 maaltijden die ze in vier uur voorbereidde en dat voor nog geen 2 euro per maaltijd. De Australische Nikola Green is een krak geworden in 'meal prepping'. De moeder van twee bespaart zo wekelijks heel wat tijd die ze anders achter het fornuis zou doorbrengen en ook heel wat geld. In enkele uren tijd maakt ze telkens heel wat bakjes klaar die dan de koelkast en de diepvries invliegen en op het gepaste moment op tafel getoverd kunnen worden.

"Overweldigend"

Ondertussen verloor ze bovendien zelfs al 16 kilo dankzij het voorbereiden van al die bakjes. Ze geeft mee dat het in eerste instantie een hele klus mag lijken, maar dat als je doorzet het uiteindelijk de moeite waard is. "De eerste keer kan het een beetje overweldigend zijn, maar als je neerzit met voor je die gezonde maaltijd die je uit de diepvries hebt gehaald in plaats van die afhaalmaaltijd, dan zul je zien dat het het allemaal waard is", zegt Green.

Voor wie zelf aan de slag wil gaan, heeft ze nog enkele tips in petto: