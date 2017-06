E313 Laakdal na 9 uur fileleed door zwaar ongeval opnieuw opengesteld

Ham - De E313 snelweg ter hoogte van Laakdal is van dinsdagvoormiddag 11 uur tot 20 uur volledig versperd geweest na een ongeval met een tankwagen. Het gevaarte kantelde na een slippartij en lag volledig dwars over de rijbaan. Tussen Ham en Laakdal stond alles stil. De vrachtwagen is ondertussen recht getakeld, de waterstofperoxide is uit het compartiment overgepompt in een andere tankwagen, en de vrachtwagen getakeld. Na reiniging van de weg, werd de snelweg opnieuw opengesteld.

De hulpdiensten zorgden voor flesjes water. Takeldiensten verwijderden een deel van de middenberm, zodat bestuurders rechtsomkeer konden maken en onder begeleiding konden terugkeren.

Bij de klap raakten geen andere voertuigen betrokken. Enkel de truckchauffeur liep lichte verwondingen op. Hij is op eigen houtje uit de stuurcabine kunnen klauteren. De tankwagen was geladen met peroxide, een bijtend product. Om die reden was ook een veiligheidsperimeter ingesteld.

Het verkeer richting Hasselt moest de E313 verlaten in Geel-Oost en vervolgens calamiteitenroute F volgen tot de oprit Ham. Richting Antwerpen gold calamiteitenroute G. Het verkeer over langere afstand van Hasselt naar Gent kon beter omrijden via Brussel.

Door een ongeval is de #E313 naar Hasselt bij Ham volledig dicht. Richting Antwerpen moet je over de pechstrook. — VRT Verkeer (@verkeersanker) 6 juni 2017

Het Rode Kruis is ter plaatse om water uit te delen aan de automobilisten.

