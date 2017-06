Amerikaanse hotelketen wil “verenigd front” van toerismesector tegen Trump

Vrijheidsbeeld in New York, een toeristische trekpleister Foto: AFP

De bekende Amerikaanse keten van luxehotels Loews Hotels & Resorts wil dat de Amerikaanse toeristische sector een “verenigd front” vormt tegen president Donald Trump. De baas van de hotelketen, Jonathan Tisch, riep daartoe op tijdens een evenement voor de sector, maandagavond in New York.

Tisch wil met zo’n verenigd front reageren tegen Trumps plannen om inreisverbod in te voeren voor de burgers van zes moslimlanden, een voorstel dat door een Amerikaanse rechter is opgeschort.

De toerisme-industrie en de hotelsector moeten “zich verenigen om een tweede verloren decennium voor het Amerikaanse toerisme te vermijden”, aldus Tisch. Volgens de hotelbaas hebben de migratiebeperkingen onder voormalig president George Bush na de terreuraanslagen van 11 september 2001 de sector met een verlies van 600 miljoen dollar opgezadeld en raakten 467.000 mensen daardoor hun job kwijt.

“Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen veiligheidsmaatregelen om degenen die ons pijn willen doen te weigeren, en beslissingen om toeristen ervan te verzekeren dat ze welkom zijn”, aldus Tisch. Verschillende toeristen uit de betrokken moslimlanden hebben hun verblijf in een Loews Hotel al geannuleerd, uit bezorgdheid over het nakende inreisverbod, zei de hotelbaas.

Het inreisverbod veroorzaakte een storm van protest in de VS en werd door een federale rechter in Virginia opgeschort omdat de maatregel moslims zou discrimineren. Het decreet ligt momenteel op tafel bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, nadat het Witte Huis het Hof vorige week had gevraagd om de wettelijkheid ervan te onderzoeken.