Brusselse rechter doet Nespresso bibberen

De handelsrechtbank van Brussel heeft een beschermingsstatuut van de koffiecapsules van het bekende merk Nespresso vernietigd. Dat schrijft ‘De Tijd’. De uitspraak zet mogelijk de deur open voor andere koffiemerken om ook capsules op de markt te brengen die in de Nespresso-machines passen.

Bij het aflopen van de verschillende patenten van zijn koffiemerk Nespresso probeerde Nestlé de productie van de speciale capsules voor de Nespresso-machines, in eigen handen te houden. De Zwitserse multinational registreerde daarom in 2001 op internationaal niveau het merk voor de capsules. Die registratie werd in 2011 hernieuwd voor de Benelux.

Ondanks dat beschermingsstatuut probeerden verschillende concurrenten toch capsules op de markt te brengen die ook in de Nespresso-machines passen. Het Amerikaanse Mondelez stapte in 2013 naar de Brusselse rechter om de annulatie van die bescherming te vragen. Het bedrijf kreeg in 2014 al gelijk, maar Nestlé ging in beroep. Dat beroep heeft de Brusselse rechter in november verworpen.

De uitspraak van de rechter dateert al van november, maar bleef tot nog toe onder de radar. Nestlé wilde in ‘De Tijd’ niet reageren op het nieuws.