Gruwel tijdens zware gevechten in Mosoel: IS-extremisten schieten burgers op de vlucht dood

In het Iraakse IS-bolwerk Mosoel hebben zware gevechten plaatsgevonden tussen het Iraaks leger en de terreurorganisatie Islamitische Staat. Een twintigtal burgers zou door de extremisten doodgeschoten zijn, toen ze probeerden te vluchten uit een omsingelde wijk, klinkt het maandag in Iraakse veiligheidskringen. Het Iraaks leger tracht met een nieuw offensief de jihadisten uit de stad te verdrijven.

De gevechten zijn afmattend en moeilijk, omdat de straten tussen de gebouwen erg nauw zijn. De extremisten gebruiken de burgers ook als menselijk schild.

Sinds het begin van de gevechten in oktober zijn al 750.000 mensen uit Mosoel gevlucht. De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) houdt er rekening mee dat nog eens tienduizenden mensen uit het westelijke deel van de stad proberen te ontkomen. Daar bevindt zich onder andere het historische centrum van de Iraakse grootstad waar de jihadisten zich verschanst hebben. Volgens VN-cijfers zitten in het dichtbebouwde gebied nog ongeveer 400.000 burgers ingesloten.

Mosoel is het laatste bolwerk van de IS in Irak. Grote delen van de voormalige miljoenenstad in Noord-Irak zijn door de offensieven tegen de IS verwoest.