Hasselt / Borgloon -

In de Luikse gemeente Aywaille is Hasselaar Rasoul Momayez maandagavond levend en wel teruggevonden. De 66-jarige was sinds vrijdag vermist. Hij ging een korte wandeling maken, maar keerde niet terug. Wat er vervolgens met de aan dementie lijdende man gebeurd is, is niet geweten.