COLUMN. Wat een affront voor de provincie Limburg!

Van genot hebben wij zaterdagochtend even de ogen gesloten, na het lezen van de weekendkrant. “392.000 euro trekt Vlaanderen samen met het provinciebestuur uit om de wijnbouw in Limburg te professionaliseren.” Smakelijk nieuws, dat op geen mooier moment kon vallen in een krant voor drie dagen.

Liefst 14 wijndomeinen telt onze provincie inmiddels, netjes gerangschikt op de website van Toerisme Limburg. Het bewuste artikel op pag. 27 werd opgefleurd met twee foto’s. Op de eerste hing een tros druiven, met vlak daarOnder het lachend hoofd van deputé Inge Moors, dat er allerminst uitgeperst uitzag.

Wij zochten haar meteen op facebook op. Wat een tegenvaller! Op haar profielfoto poseert ze naast een groene tractor met rode wielen. Kunt u zich voorstellen welk affront dit is voor de provincie Limburg, die haar 24u op 24 een auto met chauffeur ter beschikking stelt. Om dan bij een officiële foto voor een tractor te kiezen. En onder de rubriek ‘Info’ raak je niet verder dan: “Komt uit Bilzen. Woont in Bilzen.” Is te weinig, Bilzen verdient wat méér jazz. Conclusie: zij zal inmiddels zelf al te veel van die wijn hebben gedronken. Geldt als verzachtende omstandigheid.

Wij wensen mevrouw de deputé alle succes toe met het initiatief, al stond er in het interview een zeer verontrustend zinnetje: “Minister Schauvliege heeft de Limburgse wijnbouwprojecten goedgekeurd.” Mijn God! Als er iets is dat je absoluut moet vermijden, dan is het een project laten goedkeuren door Joke Schauvliege. Dan loopt het gegarandeerd in het honderd. Of in dit geval in de 392.000. Goed nieuws kwam van Eddy Leclère van de Tuinbouwschool uit Sint-Truiden. Die had gehoord dat België in 2050 het beste klimaat van Europa heeft voor wijnbouw. “Dat komt door de opwarming van de aarde, “verklaarde hij.

Eens te meer moeten wij hier voluit onze vriend Donald Trump ondersteunen. Hoe meer landen het klimaatakkoord van Parijs opzeggen, des te sneller wij ideale wijn op flessen kunnen trekken. Limburg heeft dorst. Wein, Weib und Gesang, the best is yet to come!

Cadillac

Voetballer Axel Witsel zal gedacht hebben: “Met alle Chinezen, maar niet met den deze”, nu hij in China zit. Hij moet slechts één kwartier spelen om een Cadillac te verdienen. Zoals bekend kocht hij een huis naast de Jekerhippodroom in Tongeren. Namens alle Tongerse garagisten steunen wij de oproep dat Axel zo snel mogelijk naar hier verhuist om vier auto’s per uur te kopen. Jawel, Tongeren ziet graag voetballers komen, sinds Jonathan Legaer met zijn Porsche een tankstation compleet ondersteboven reed.