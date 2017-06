VIDEO. Op bezoek in een schietbioscoop: “Paintballen heeft zijn tijd gehad”

“Schat, gaan we naar de schietbioscoop?” Sinds een jaar kan je in Lottum, boven Venlo in Nederlands-Limburg, op wilde dieren schieten. In alle maten. Van mol tot olifant. Alleen, ze zijn niet echt. De bioscoopganger ziet ze in natuurfilms, maar kan wel zijn wapen richten en kogels afvuren. Echte. “We krijgen ook veel Belgen over de vloer”, zegt schietbioscoopuitbater en wapenmaker Michel Hendrix.