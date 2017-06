Jambon pleit voor veiligheidscel in elke gemeente: burgemeesters temperen minister

Brussel - Als het minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) afhangt, komt er in elke gemeente een veiligheidscel. Dat heeft hij zondagavond gezegd in het televisieprogramma ‘Terzake’. Verschillende Limburgse gemeenten hebben dat al. Alain Yzermans (sp.a), burgemeester van Houthalen-Helchteren, denkt dat de LIVC’s vooral nuttig zijn op het niveau van de politiezones.

Volgens minister Jambon is de werkwijze van de terroristen veranderd, zo zei hij in een speciale editie van ‘Terzake’. “Vroeger werden ze opgeleid om aanslagen te plegen, nu roept IS ...