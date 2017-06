Amper een week na de bomaanslag op een popconcert in Manchester hebben terroristen opnieuw toegeslagen. Deze keer in Londen, waar drie mannen een moordend spoor trokken door een populaire uitgaansbuurt. De slachtoffers: mensen die een beetje ontspanning zoeken na een drukke werkweek.

Op een moment als dit borrelen tal van gevoelens op: moedeloosheid, woede, onbegrip. Hoeveel haat is er nodig om volledig willekeurig, maar tegelijk zeer gericht, kinderen op te blazen die naar een concert geweest zijn, mensen neer te steken op het terras van een restaurant of, zoals in Brussel, toeristen te vermoorden die op vakantie vertrekken? Wat is het volgende doelwit?

Voor weldenkende, liberale en ontkerkelijkte Europeanen is het moeilijk te begrijpen dat er mensen zijn die in naam van hun religie de meest wreedaardige misdaden plegen. We zouden inmiddels beter moeten weten.

Op een filmpje is te zien hoe één van de daders van de aanslag in Londen in een park bidt voor een vlag van IS. De Britse politie gaat er nochtans van uit dat de daders van de recente aanslagen geen banden hadden met het buitenland. Jihadi van eigen kweek dus. De daders worden niet gestuurd door IS maar erdoor geïnspireerd. Het is geen verrassing. Groot-Brittannië is al decennia een broeihaard voor de radicale islam. Sharia-rechtspraak wordt er gedoogd, radicale predikers krijgen vrij spel, in sommige wijken is de niqab regel in plaats van uitzondering. Premier May, die als minister zwaar bespaarde op politie, vindt nu dat het genoeg geweest is. Kan het nog cynischer?

Vorig jaar bleek uit een enquête in opdracht van Channel 4 dat 23 procent van de Britse moslims voorstander is van de invoering van de sharia, dat 52 procent van hen homoseksualiteit wil verbieden, dat 39 procent van de Britse moslims vindt dat de vrouw altijd haar man moet gehoorzamen en dat een op drie moslimmannen voorstander is van polygamie. Dat is verontrustend. Samenleven wordt dan wel heel moeilijk.

Aan onze politici de taak om te zorgen voor onze veiligheid zonder te beknibbelen op onze vrijheid. Het Britse gezegde Keep calm, and carry on, is vandaag geen goede leidraad. Helaas slaan de politici daarbij nogal eens op hol. Zo werden de voorbije maanden tal van op zijn minst discutabele ballonnetjes opgelaten: het beperken van de vrije meningsuiting, het verzamelen van onze vingerafdrukken in een grote databank, het beknotten van het internet. Met als triest hoogtepunt het van de snelweg plukken van internationale bussen, waarna de nietsvermoedende passagiers in regelrechte gestapo-stijl in een kazerne op appèl moesten staan. Is dat de toekomst?