Hamont-Achel - Schepen voor sport Ben Schuurmans heeft vrijdagavond een opmerkelijke blessure opgelopen. Tijdens een repetitie met de groep The New Fools waarvan hij de zanger is, schoot zijn kaak uit de kom. “Niet figuurlijk, maar letterlijk”, reageert Schuurmans.

